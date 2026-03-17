İstanbul Ataşehir'de feci olay! Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.03.2026 12:14

İstanbul Ataşehir'de feci olay! Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de belediyeye ait çöp kamyonu karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonu şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul Ataşehir’de feci olay! Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Olay, saat 09.45 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Necmeddin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki belediyeye ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının öldüğü belirlenirken, üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan çöp kamyonu şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen kadının cenazesi ise, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

İstanbul Ataşehir'de feci olay! Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
