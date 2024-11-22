İstanbul Ayvalık Arası Kaç Km? Ayvalık İstanbul Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İstanbul'dan Ayvalık'a yapılan yolculuk, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle unutulmaz ve aklınızın bir köşesinde güzel hatırlayacağınız bir an yaşatır. Seyahat planlarınızı yaparken, ne zaman gideceğinizi ve nerede konaklayacağınızı belirleyerek daha rahat seyahat geçirebilirsiniz. Ayrıca Ayvalık'ta butik oteller, pansiyonlar ve kamp alanları gibi birçok konaklama seçeneği bulunmaktadır. İstanbul Ayvalık arası kaç km ve kaç saat sürer demeden önce bunları ayarladığınızdan emin olmanızda fayda vardır.

İstanbul Ayvalık Arası Kaç Km?

İstanbul ile Ayvalık arasındaki mesafe, karayoluyla yaklaşık 400-430 kilometre civarındadır. Bu mesafe, kullanılan güzergâha göre birkaç kilometre fark edebilir.

Ayvalık İstanbul Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İstanbul'dan Ayvalık'a ulaşım için farklı seçenekler bulunmaktadır. Bu seçeneklere göre seyahat süresi de değişir. Ama genellikle İstanbul'dan Ayvalık'a giderken Bursa-Balıkesir güzergahı tercih edilir. Bu güzergah üzerinde Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleri, yolculuğunuza keyif katacaktır.