İstanbul Bağcılar’da korkunç kaza: 5 yaşındaki Melike öldü!

"ŞEN ŞAKRAK BİR ÇOCUKTU"



Feci kazanın olduğu bölgede esnaf olan ve yardıma koşan Şahabettin Temizkan, "Üst komşumuz oluyor çocukla annesi. Şen şakrak bir çocuktu. Annesiyle el ele tutuşurken karşıya geçmiş ya kamyonu görmemişler ya kamyon hızlı geliyordu ki anne ve çocuğu altına aldı. Anne sürünerek çıktı altından daha sonra çocuğu çıkarmaya çalıştılar. Büyük ihtimalle iç kanama geçirdi. Korkudan çok yanaşamadık annesi o kadar bağırdı ki ortalık birbirine girdi. Yanımızda hastaneden geldiler yardımda bulundular. Ambulans gelene kadar doktor müdahale etti" dedi.