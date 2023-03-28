İstanbul baraj doluluk oranları 28 Mart 2023: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu soruları gündemdeki yerini aldı. İstanbul'da kış aylarında beklenilen yağmur ve kar yağışı gerçekleşmediğinden İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyenin altına düşmüştü. Büyükşehir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlardan da tasarruf konusunda uyarılar gelmişti. Dün gece yarısı kentin bazı ilçelerinde etkili olan yağışların ardından İstanbul baraj doluluk oranları son durum merak edilmeye başlandı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum ne? İşte, İSKİ ile 28 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları güncel verileri…
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 MART 2023
İstanbul baraj doluluk oranları, son yıllara oranla düşüşe geçti. Şubat ve Mart ayında beklenen yağışların gerçekleşmemesi sebebiyle baraj doluluk oranları yüzde 37 seviyelerine geriledi.
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre; 28 Mart Salı günü itibarıyla İstanbul barajları doluluk oranı %37.61 olarak açıklandı.
PABUÇDERE VE KAZANDERE BARAJLARI KRİTİK SEVİYEDE!
İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde ölçüldü.
Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 8,95 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 8,54 oldu.
Alibey Barajı yüzde 11,96 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,53 doluluk oranına sahip.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İşte İstanbul barajları doluluk oranları:
İstanbul Alibey barajı yüzde 11,96
Büyükçekmece barajı yüzde 30,1
Darlık barajı 47,49
Elmalı barajı 32,71
Istrancalar barajı yüzde 41,59
Kazandere barajı yüzde 8,54
Ömerli barajı yüzde 56,72
Pabuçdere barajı yüzde 8,95
Sazlıdere barajı yüzde 32,53
Terkos barajı 31,98
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