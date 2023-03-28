İstanbul baraj doluluk oranları 28 Mart 2023: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu soruları gündemdeki yerini aldı. İstanbul'da kış aylarında beklenilen yağmur ve kar yağışı gerçekleşmediğinden İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyenin altına düşmüştü. Büyükşehir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlardan da tasarruf konusunda uyarılar gelmişti. Dün gece yarısı kentin bazı ilçelerinde etkili olan yağışların ardından İstanbul baraj doluluk oranları son durum merak edilmeye başlandı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum ne? İşte, İSKİ ile 28 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları güncel verileri…