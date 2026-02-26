İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! İSKİ ile İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

OCAK AYINA GÖRE BELİRGİN ARTIŞ

Ocak ayında yüzde 28 seviyelerinde ölçülen baraj doluluk oranı, Şubat ayında etkili olan kar yağışı ve sağanaklarla birlikte hızlı bir yükseliş gösterdi. Yağışların özellikle havza bölgelerinde yoğunlaşması, su rezervlerine doğrudan katkı sağladı. Böylece İstanbul genelinde doluluk oranlarında dikkat çeken bir toparlanma yaşandı.