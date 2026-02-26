Haberler Yaşam Haberleri İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! İSKİ ile İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 26.02.2026 10:41 Son Güncelleme: 26.02.2026 10:42

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! İSKİ ile İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul’da baraj doluluk oranları 26 Şubat verileriyle güncellendi. İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan rakamlar, son günlerde etkili olan sağanak yağışların su seviyelerine olumlu yansıdığını ortaya koydu. Kent genelinde içme suyu sağlayan barajlardaki artış, hem vatandaşlar hem de yetkililer tarafından yakından takip ediliyor. İşte 26 Şubat İstanbul baraj doluluk oranlarına ilişkin son durum…

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren baraj doluluk oranları, 26 Şubat itibarıyla güncellendi. İSKİ verilerine göre son yağışların ardından rezervlerdeki yükseliş dikkat çekti. Özellikle yaz ayları öncesinde su rezervlerindeki değişim, olası kuraklık riskine karşı yapılan planlamalar açısından büyük önem taşıyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 26 ŞUBAT 2026

İstanbul'da yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 43,70'e çıkarak yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı.

OCAK AYINA GÖRE BELİRGİN ARTIŞ

Ocak ayında yüzde 28 seviyelerinde ölçülen baraj doluluk oranı, Şubat ayında etkili olan kar yağışı ve sağanaklarla birlikte hızlı bir yükseliş gösterdi. Yağışların özellikle havza bölgelerinde yoğunlaşması, su rezervlerine doğrudan katkı sağladı. Böylece İstanbul genelinde doluluk oranlarında dikkat çeken bir toparlanma yaşandı.

İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL TABLO

İstanbul'da yağışlarla birlikte barajlarda yükseliş sürüyor. Ömerli Barajı yüzde 60'ı aşarken, Elmalı Barajı yüzde 92 doluluk oranına ulaştı. Buna karşılık Terkos Barajı ve Sazlıdere Barajı yüzde 30'un altında kalmaya devam ediyor. Yetkililer, artışa rağmen tasarruf çağrılarını sürdürüyor.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 ŞUBAT 2026

  • Ömerli Barajı: %60,23
  • Darlık Barajı: %60,46
  • Elmalı Barajı: %92,46
  • Terkos Barajı: %28,00
  • Alibey Barajı: %36,09
  • Büyükçekmece Barajı: %33,2
  • Sazlıdere Barajı: %27,4
  • Istrancalar Barajı: %61,13
  • Kazandere Barajı: %56,65
  • Pabuçdere Barajı: %30,53

