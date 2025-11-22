İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde 20’ye düştü

Marmara Bölgesi'nde bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 20,29'a düştü. Söz konusu veri son 5 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihte doluluk oranı yüzde 27,49 olarak ölçülmüştü. 2015 yılının Kasım ayında ise doluluk oranı yüzde 65'in üzerindeydi. Yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 5'inde su seviyesi yüzde 20'nin altına indi. Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 176 milyon 12 bin metreküp seviyesinde kaldı.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

ÖMERLİ %17,83

DARLIK %28,99

ELMALI %50,68

TERKOS %22,61

ALİBEYKÖY %12,5

B.ÇEKMECE %22,13

SAZLIDERE %19,76

ISTARNACALAR %20,78

KAZANDERE %1,97

PAPUÇDERE %3,89



DERESİ'NDE ÖLÜ BALIK ENDİŞESİ

Eyüpsultan'a bağlı Pirinççi Mahallesi'nden geçerek Alibey Barajı'na ulaşan Pirinççi Deresi toplu balık ölümlerine sahne oldu. Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, bölge halkının uzun süredir yaşadığı endişeyi dile getirdi. Yazıcı, Alibey Barajı'nın tehdit altında bulunduğunu söyleyerek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.