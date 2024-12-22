Son dakika: İstanbul Baro Başkanı ve yönetimine terör propagandasından soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye'de öldürüldü" başlıklı haberde PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, Devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilgi yayan kişileri yakın incelemeye aldı. Bu kapsamda, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.

TERÖR KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Paylaşımda adı geçen Cihan Bilgin'in PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Kurma Yönetme ve Üye olma kaydının olduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Nazım Daştan'ın ise PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Kurma Yönetme suçundan 2 adet , "Terör propagandası" suçundan 4 kaydı ve hakkında arama kararı olduğu öğrenildi.