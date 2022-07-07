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Giriş Tarihi: 7.7.2022 11:01

İstanbul bayram namazı saati! 2022 İstanbul’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul bayram namazı saati! 2022 İstanbul’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul bayram namazı saati için araştırmalar başladı. Diyanet ile belirlenen bayram namazı vakitleri ardından İstanbullular “İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak” sorusuna yanıt arıyor. 9 Temmuz tarihinde eda edilecek Kurban bayram namazı İstanbul için sorgulanmaya başladı. İşte, 2022 Kurban Bayramı İstanbul bayram namazı saatleri

Kurban bayram namazı vakti İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de sorgulanmaya başladı. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü eda edilecek namazın vakitleri il il Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İstanbul bayram namazı saati ile camiler sabahın ilk saatlerinde cemaat ile dolacak. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte namaz vakti…

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet tarafından paylaşılan saatlere göre; Kurban Bayramı namazı İstanbul'da saat 06.15'te kılınacak.

Birkaç büyükşehirde bayram namazı saatleri şöyle:

Ankara: 06.03

İzmir: 06.29

Eskişehir: 06.12

Konya: 06.09

Çanakkale: 06.28

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.

İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

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İstanbul bayram namazı saati! 2022 İstanbul’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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