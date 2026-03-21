İstanbul bayramda havadan karadan denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim ve Kadıköy'de ki denetimlerde durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleriyle Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

232 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul genelinde toplam 2 bin 638 personelin katılımı gerçekleştirilen denetimlerde, 333 bin 567 kişiye GBT yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 232 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca,1 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

1 MİLYON 248 BİN 620 LİRA PARA CEZASI

Denetimlerde 295, 34 gram uyuşturucu madde, 25 adet uyuşturucu hapla, uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 7 bin lira nakit para ele geçirildi. Huzur İstanbul Uygulaması kapsamında 36 bin 369 araç ve bin 166 motosiklette denetim yapılırken, evraklarında eksiklik bulunan 5 araç trafikten men edildi. Bin 584 araç ve motosikletle 16 sürücü hakkında işlem yapılırken toplam 1 milyon 248 bin 620 lira para cezası kesildi.