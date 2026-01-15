Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 15.01.2026 08:57

İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı!

İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
İstanbul Beykoz’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı!
Kaza, gece saat 02.15 sıralarında Beykoz Çengeldere Mahallesi Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ETN 629 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir süre kontrollü ilerleyen trafik, kazaya karışan aracın çekilmesiyle normale döndü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı!
