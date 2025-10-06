İstanbul Beylikdüzü’nde yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesindeki Birlik Sanayi Sitesi içerisinde ahşap üretim fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçlarının geçişine engel olan otomobiller forklift yardımıyla çekildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevler hızla yayılırken fabrikanın ikinci katındaki çalışanlar panik içerisinde çatıya çıktı. Çatıda mahsur kalan çalışanları itfaiye ekipleri yangın merdiveni ile kurtardı. Alevler bitişikteki iş yerine de sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

'YANGIN ÇOK BÜYÜKTÜ'

Çevredeki vatandaşlardan Selim Acar, "Kapılarımız açıktı bir anda duman gelmeye başladı, hemen kendimizi dışarı attık. Fabrikaya baktığımızda alevler kaplamıştı. Yangın çok büyüktü. Yolun karşısında olmamıza rağmen sıcaklığı hissettik. Yanan yerde mobilya üretiliyordu. O nedenle yangın büyüdü. Fabrikanın üst katında bulunan kadınlar çatıya çıktı. Onları itfaiye kurtardı" dedi.