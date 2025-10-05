İstanbul Beyoğlu’nda termosun içinden çıkanlar şoke etti: 74 yaşındaki ’Bastonlu dede’ tutuklandı!

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese giderek çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında ev ve çevresi bir süre polis ekipleri tarafından izlemeye alındı. Eve giren 4 kişiye, bir süre sonra dışarı çıktıkları sırada güven timleri tarafından üst araması yapıldı.