İstanbul Beyoğlu’ndaki otelde 2 turist gazdan zehirlendi

Fatİh'te Böcek ailesinin ilaçlama yapılan otelde hayatını kaybetmesinin ardından, bu kez Beyoğlu'ndaki bir otelde karbonmonoksit dehşeti yaşandı. Koreli turistler Jaemyeong J. ve Dong L., 4 Şubat'ta fenalaşarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaçağın yaşandığı otele polis ekipleri, AFAD ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Araştırmada otelin bir odasının banyosundaki kombiden gaz kaçağı yaşandığı ve oda içinde karbonmonoksit olduğu tespit edildi. Otel mühürlenerek otel yetkilileri Enver A., ve Enes K., gözaltına alındı. Otel yetkilileri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tedavilerin ardından durumları iyi olduğu öğrenilen turistler taburcu edildi.

