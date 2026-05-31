İstanbul bir başka güzel

İstanbul, Kurban Bayramı tatili boyunca muhteşem görüntülere sahne oldu. Boğaziçi'nin turkuvaz renge bürünen hali ve yunusların gösterisi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile görüntülendi. Dolunayın önceki akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Büyük Mecidiye ve Süleymaniye camileriyle buluşması da ilgiyle izlendi.

Çok güzel bir bayram geçirdiklerini belirten vatandaşlar, "Boğaz'ı turkuvaz renkte görmek sanki bayramda bize verilmiş bir hediye gibi oldu. Biz de son günün tadını çıkarmak için Boğaz'a geldik" ifadelerini kullandı.