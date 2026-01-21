İstanbul Boğazı’nda balıkçılar bulmuştu! Rus yüzücünün DNA sonucu çıktı

Kuruçeşme açıklarında dün deniz temizliği sırasında üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan bir ceset bulundu. Cesedin 24 Ağustos'ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği şüphesi üzerine inceleme başlatıldı.

KARAYA ÇIKMAMIŞTI

Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı. Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyordu.

MAYO EŞLEŞMESİ YAPILDI

Rus yüzücü günler süren aramalara rağmen bir türlü bulunamamıştı. Svechnikov'a ait olduğu öne sürülen ceset dün İstanbul Boğazında bulundu. Ceset otopsi ve DNA testi için Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. Yapılan ilk incelemelere göre ceset üzerinde mayo ile Svechnikov'un yarış günü giydiği mayo eşleşmişti.

ANNE VE BABASI TÜRKİYE'YE GELDİ

Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı. Cesedin Rus yüzücüye ait olduğu iddialarının ardından, Svechnikov'un anne ve babası DNA örneği vermek için İstanbul'a geldi. Türkiye'ye gelen anne ve baba, Adli Tıp Kurumu'na giderek gerekli işlemleri yaptı.

DNA SONUCU KESİNLİK KAZANDI

Anne ve babadan alınacak DNA örnekleri, bulunan cesetle karşılaştırılacak. Yapılacak DNA eşleştirmesinin ardından, cesedin Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olup olduğu kesinleşti. DNA'lar eşleşti.

RUS YÜZÜCÜNÜN ANNESİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Rus yüzücünün annesi Ogalina Svechnikova ve babası, DNA örneği vermek için İstanbul'a gelmişti. Anne Ogalina Svechnikova, "Oğlumun cesedini bulduklarını söylediler çok üzgünüm. Şimdi adli tıpa gidiyorum DNA testi için. Gerekli işlemlerin ardından oğlumun cenazesini alıp ülkeme döneceğim" dedi.