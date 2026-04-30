İstanbul Boğazı’nda ’Castorone’ isimli kablo döşeme gemisinin geçişi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; Castorone isimli 373 metre uzunluğundaki kablo döşeme gemisinin güney-kuzey boğaz geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi. İstanbul boğazında herhangi tehlikeye maruz bırakmamak için gemi geçişleri 'Castorone' isimli geminin geçişine kadar durduruldu. Geminin geçişinden sonra İstanbul Boğazının normale döneceği kaydedildi.

