İstanbul Boğazı’nda sis etkili oldu

İstanbul'da sıcak ve soğuk günler yaşanması ile birlikte bu ani sıcaklık değişimi sisin oluşmasına neden oldu. İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis etkisini gündüzde İstanbul boğazı ve çevresinde devam ettirdi. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde özellikle Boğaz ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi önemli derecede düştü.

Avrupa yakasından çekilen görüntülerde Boğaz'ın diğer yakasına görüş mesafesi oldukça azaldı.Boğaz'da sisle birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara oluştu. İstanbul'da etkili olan sis ve görüş mesiafesinin düşmesi nedeniyle yollarda da trafiğin yavaşlamasına neden oldu.