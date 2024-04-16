İstanbul bu yaz susuz kalmayacak

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 81.29 ölçüldü. Su miktarı; Istrancalar'da yüzde 42.89, Terkos'ta yüzde 86.19, Sazlıdere'de yüzde 60.27, Alibey'de yüzde 66.63, Büyükçekmece'de yüzde 76.03, Ömerli'de yüzde 92.15, Darlık'ta yüzde 86.35, Elmalı'da yüzde 88.46, Pabuçdere'de yüzde 73.51 ve Kazandere'de yüzde 74.52 olarak kaydedildi. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 189.32 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 310 milyon 96 bin metreküp olarak hesaplandı. Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı dün itibarıyla 706.18 milyon metreküp olarak kaydedildi. İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3 milyon 92 bin metreküp olarak ölçüldü. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, barajlardaki doluluk seviyesinin geçen yıla oranla yüksek olduğunu ancak arzu edilen seviyede olmadığını belirtti. Toros, "Bu suyu yıl boyu daha verimli nasıl kullanabiliriz, bunu tartışmak lazım. Geçen yıl kente verilen 1 milyar 117 milyon metreküp suyun 748 milyon metreküpü Melen ve Yeşilçay'dan geldi. Bu barajlar olmasaydı İstanbul susuz kalırdı" dedi.