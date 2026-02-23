İstanbul- Buhara hattında film gibi cinayet: Çobanın bulduğu cesedin katili İstanbul’da yakalandı

Özbekistan, Buhara, Condor kasabasında 17 Ekim 2025 tarihinde öldürüldükten sonra üzeri kısmen toprakla örtülmüş bir erkek cesedi bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Özbekistan polisi yürüttüğü soruşturmada büyük bölümü çürümüş halde bulunan ceset üzerinde yaptığı incelemede bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Özbekistan polisi yaptığı çalışmada olayla ilgili olarak bölgeden geçen bir otomobilin plakasını belirledi. Yapılan çalışmada bu şüpheli otomobilin, İstanbul'da yaşayan Suat T. adlı bir Türk tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Araçta yapılan Luminol incelemede kan izleri bulundu. Bulunan kan örneklerinin cesetle eşleştiği tespit edildi.

İSTANBUL EMNİYETİNE HABER VERİLDİ

Bu gelişme üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek Suat T. adlı kişiyi inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde Suat T.'nin Özbekistan'da birlikte lokanta açmayı planladığı Kadir Tunç'la birlikte geçtiğimiz Mayıs ayı içinde Özbekistan'da olduğunu tespit etti. Kadir Tunç hakkında 3 Haziran 2025 tarihinde kuzeni tarafından kayıp müracaatı yapıldığı belirlendi.

AİLESİ İLE DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Polis bu gelişme üzerine Özbekistan'dan gelen DNA örneklerini Kadir Tunç'un çocuklarından alınan örneklerle karşılaştırdı. Yapılan inceleme sonucu Özbekistan'da cesedi bulunan kişinin Kadir Tunç olduğu belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada olayla ilgili aralarında Suat T.'nin de bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler poliste yapılan sorgularında cinayeti itiraf ederlerken olayın üzerindeki sır perdesi kalkmış oldu.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren Suat T., daha 20 yıllık tanıdığı Kadir Tunç'la birlikte Özbekistan'da bir lokanta açmaya hazırlandıklarını anlatarak "Özbekistan'da anlaşma yapmak için önce ben ve yanımda bulunan iki arkadaşım Özbekistan'a gittik. 2 gün sonra Kadir Tunç'ta yanımıza geldi. Ancak tam anlaşma olacağı sırada parada anlaşamayınca işi yapmaktan vazgeçtik" dedi.

Kadir Tunç

"PARAMI GERİ İSTEDİM HARCADIM DEDİ"

Anlaşmanın iptal olmasının ardından bir otomobille geri dönerken aralarında tartışma çıktığını anlatan Suat T. "Aracı ben sürüyordum yanında da Kadir oturuyordu. Bu anlaşma için ona 19 bin dolar para vermiştim. Anlaşma olmayınca parayı geri istedim. Bana parayı harcadığını, veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine aramızda kavga çıktı."

"BIÇAKLADIM ÖLDÜ CESEDİ KENARA ATIP ÜZERİNİ ÖRTTÜK"

Otomobili kullanırken başlayan yumruklaşma üzerine aracı durduğunu anlatan Suat T. "Kavga sırasında tam olarak ne yaptığını hatırlamıyorum. Kendimi kaybetmişim. Bir anda onun kanlar içinde kaldığını gördüm. Bir süre sonra öldü. Panik yaşadık. Cesedi otoyoldan biraz içeri girip araçtan çıkardık. Çukur kazamadık. Üzerini toprakla örtüp oradan kaçıp İstanbul'a geri döndük." dedi.

"KİRALIK ARACI KORKUDAN TESLİM EDEMEDİK"

Cinayetin ardından kiraladığı otomobili geri teslim edemediğini anlatan Suat T. "Bir arkadaşımı Özbekistan'a gönderip ona otomobili teslim etmesi için para verdim. O cinayeti bilmiyordu. Aracı kiraladığımız yere teslim edip geri döndü" dediği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.