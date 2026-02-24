İstanbul- Buhara hattındaki film gibi cinayette yeni gelişme: Kadir Tunç’un cesedini çoban bulmuştu!

Özbekistan Condor Kasabasında 2025 yılında bir çobanın fark ettiği yol kenarındaki çürümüş cesedin Türk iş adamı Kadir Tunç'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından Özbekistan polisi harekete geçti. Çevre güvenlik kameraları ve tanık beyanları dikkate alan polis ekipleri şüpheli bir otomobilin plakasına yoğunlaştı. Plaka izi o dönemde Tunç ile beraber Condor'da olan Suat Taşkın'a ait kiralık otomobil ortaya çıktı. Otomobilde yapılan kan izi testi (Luminol) pozitif çıktı. Kanıtlar Taşkın'ı işaret ediyordu.
2 ÜLKEDEN GELEN DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILDI
Taşkın'ın yakalanması için Türk makamlarına haber veren yetkililer İstanbul Cinayet Büro Amirliğiyle ortak çalışma yürüttü. Önce Özbekistan'dan gelen DNA örnekleri, Kadir Tunç'un ailesinden alınan örneklerle karşılaştırıldı. Sonuçlar pozitif çıktığında cesedin Tunç'a ait olduğu kesin olarak belirlenmiş oldu. Bu gelişme üzerine Suat Taşkın'ın da arasında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
CİNAYET 19 BİN DOLARLIK ANLAŞMAZLIK SEBEBİYLE İŞLENMİŞ
Cinayet Büro Amirliğinde ifadesi alınan şüpheliler işledikleri cinayeti itiraf etti. Polis Suat Taşkın'a cinayetin nasıl işlendiğini sordu. Taşkın olayları tüm detaylarıyla anlattı, "Anlaşma yapmak için önce ben ve yanımda bulunan iki arkadaş Özbekistan'a gittik. 2 gün sonra Kadir Tunç yanımıza geldi. Ancak anlaşmanın tamamlanmasına yakın sırada aramamızda para anlaşmazlığı çıktı. Bu yüzden işi yapmaktan vazgeçtik. Otomobille geri dönmek için yola çıktık. Otomobili ben kullanıyordum. Bu anlaşma için ona 19 bin dolar vermiştim. İptal olunca paramı geri istedim. Parayı harcadığını vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kavga ettik."
"PANİK YAPTIK… ÇUKUR KAZMADIK"
Cansız bedenin nereye ve ne şekilde bırakıldığı sorusuna ise Taşkın şu cevabı verdi, "Kavga sırasından tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendimi kaybetmiştim. Bir anda kanlar içinde kaldığını gördüm, bir süre sonra öldü. Panik olduk, otomobili yol kenarındaki boş bir araziye soktuk. Kadir'i içinden çıkardık ancak çukur kazmadık. Üzerini toprakla kapattık. Kaçarak İstanbul'a döndük. Döndükten sonra kiralık olan otomobili bırakması için para verip bir arkadaşımı Özbekistan'a gönderdim. O cinayetten habersizdi. Otomobili teslim edip döndü"
ORTAĞINI ÖLDÜREN TAŞKIN TUTUKLANDI
Kadir Tunç'u bıçakla öldürdüğü belirlenen Suat Taşkın ve beraberindeki 4 şüpheli Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Suat Taşkın tutuklanırken diğer 3 şüpheli H.B., H.H. ve M.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.