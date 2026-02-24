İstanbul- Buhara hattındaki film gibi cinayette yeni gelişme: Kadir Tunç’un cesedini çoban bulmuştu!

Özbekistan Condor Kasabasında 2025 yılında bir çobanın fark ettiği yol kenarındaki çürümüş cesedin Türk iş adamı Kadir Tunç'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından Özbekistan polisi harekete geçti. Çevre güvenlik kameraları ve tanık beyanları dikkate alan polis ekipleri şüpheli bir otomobilin plakasına yoğunlaştı. Plaka izi o dönemde Tunç ile beraber Condor'da olan Suat Taşkın'a ait kiralık otomobil ortaya çıktı. Otomobilde yapılan kan izi testi (Luminol) pozitif çıktı. Kanıtlar Taşkın'ı işaret ediyordu.

2 ÜLKEDEN GELEN DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Taşkın'ın yakalanması için Türk makamlarına haber veren yetkililer İstanbul Cinayet Büro Amirliğiyle ortak çalışma yürüttü. Önce Özbekistan'dan gelen DNA örnekleri, Kadir Tunç'un ailesinden alınan örneklerle karşılaştırıldı. Sonuçlar pozitif çıktığında cesedin Tunç'a ait olduğu kesin olarak belirlenmiş oldu. Bu gelişme üzerine Suat Taşkın'ın da arasında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.