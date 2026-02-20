İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekillerini bakanlığa uğurladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak göreve başlamasının ardından adliyede ve bakanlıkta kadro şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda dün dört yeni Adalet Bakan Yardımcısı atandı. Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Can Tuncay ve Burak Ceyhan, Sedat Ayyıldız ile İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Aydoğdu, atandı.

BAKAN YARDIMCILARI MAKAMINA UĞURLANDI

İstanbul Adliyesi'nde Adalet Bakanlığı'na atanan Başsavcı Vekilleri Can Tuncay ve Burak Ceyhan'a veda töreni düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Tuncay ve Ceyhan yeni makamlarına uğurladı. Törene Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcılar katıldı.