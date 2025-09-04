Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 4.9.2025 14:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in evinin önünde şüpheli hareketlerde bulunan ve gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen T.Ç. ve M.E.K. 1 Eylül'de gözaltına alındı. T.Ç.'nin (22) poliste daha önceden 2 suç kaydı, M.E.K.'nin (22) ise 1 suç kaydı bulunduğu ve şu ana kadar herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının tespit edilmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TOPLAM 3 SUÇ KAYDI

Şüphelilerden T.Ç'nin (22) 2 suç kaydı, M.E.K'nin (22) de 1 suç kaydı olduğu, şu ana kadar da herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları bulunamadığı öğrenildi. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

