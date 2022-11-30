İstanbul Dağ Evi Fiyatları – İstanbul’a Yakın Kiralık Dağ Evleri Nerede Var, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

Şile, Polonezköy ve Beykoz gibi daha sakin lokasyonlardaki bungalov evlerde konaklamayı planlayanlar, İstanbul dağ evi fiyatları hakkında bilgi almalıdır. Konum olarak nerelerde bulunduklarını merak edenler, İstanbul'da dağ evi nerede var diye sorar. Kocaeli, ve Tekirdağ gibi yakın illerden de ziyaretçi çeken İstanbul yakınlarında dağ evleri nerede ve nasıl gidilir sorusuna yanıt arayanlar bulunur. İstanbul kiralık dağ evi fiyatları nasıldır? Bu evler nerededir?

İstanbul'daki Dağ Evleri Nerededir?

Dağ evleri, şehrin betonarme görüntüsünden sıkılanların ve hem İstanbul'da hem de doğa ile baş başa kalmayı isteyenlerin ilgisini çeker. Birkaç günlük kaçamak yapmak ve dinlenmek için bu harika manzaralara sahip evler tercih edilebilir. Üstelik ulaşımları oldukça kolaydır ve farklı ödeme seçenekleri ile ziyaretçiler için kolaylık sağlar. İstanbul'da tatil denilince akla gelen ilk yerleşim merkezleri hiç kuşkusuz, Şile, Ağva, Riva, Kilyos, Aydos, Polonezköy ve Beykoz'dur. Bu lokasyonların bazılarında dağ evleri bulunur. Sunulan hizmetler, fiyatı etkileyen en önemli unsurdur. Ek olarak, İstanbul'a oldukça yakın bir yerde bulunan Sakarya'da da dağ evleri vardır. Ulaşımı kolay olduğu için çok sayıda insan tarafından tercih edilir. Beykoz'a, E80 ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden gitmek mümkündür. D020 istikametinden Şile'ye, Polonezköy'e ise İstanbul Çevre Yolu ve E80 otoyolundan gidilebilir.

İstanbul'daki Dağ ve Bungalov Evlerin Fiyatları Nedir?

İstanbul'da, dağ ve bungalov evlerin bulunduğu seçenekler oldukça çoktur. Aynı zamanda, bu tip yerlerde konaklamayı düşünenlerin Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi civar illere de göz gezdirmesi yararlı olabilir. Lüks veya orta sınıf fark etmeksizin, her isteğe yönelik bungalov evi bulmak kolaydır. İstanbul içinde yer alan dağ ve bungalov evlerinin günlük ve aylık fiyatları ise doğal olarak birbirinden farklıdır. Yaz sezonunda ve hafta sonları ücretlerde biraz daha artış görülür.