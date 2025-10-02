İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: Marmara Denizi’nde 5.0 büyüklüğünde deprem! Kandilli ve AFAD duyurdu

Son dakika haberi: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde pek çok ilimizde hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar depremin büyüklüğü ve derinliğine ilişkin bilgileri merak ediyor. İşte İstanbul'da meydana gelen deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri;