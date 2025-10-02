Haberler Yaşam Haberleri İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem! Kandilli ve AFAD duyurdu
Giriş Tarihi: 2.10.2025 16:48

Son dakika İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerde hissedilen sarsıntıya ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu.

Son dakika haberi: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde pek çok ilimizde hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar depremin büyüklüğü ve derinliğine ilişkin bilgileri merak ediyor. İşte İstanbul'da meydana gelen deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri;

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM!

Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında, saat 14.55'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin detaylar AFAD tarafından açıklandı:

Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-10-02
Saat:14:55:04 TSİ
Enlem:40.80361 N
Boylam:27.925 E
Derinlik:6.71 km

SON DEPREMLER: AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile güncel sarsıntı bilgilerine ulaşılabiliyor. İşte deprem mi oldu sorusuna yanıt arayacağınız o sistem:

AFAD'dan Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama:

- "5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal hesabından Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

