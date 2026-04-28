İstanbul, dünyanın en iyi 20 şehrinden biri

Kanada merkezli danışmanlık şirketi Resonance Consultancy her yıl yayımladığı küresel şehir sıralamasının 2026 listesinde İstanbul
'u dünyanın en iyi 20 şehrinden biri olarak gösterdi. Ekonomik güçten turizm cazibesine, yaşam kalitesinden kültürel etkiye kadar birçok kriterin değerlendirildiği listenin zirvesinde sırasıyla Londra, New York ve Paris bulunuyor. İlk 10'daki diğer şehirler ise Tokyo, Madrid, Singapore, Rome, Dubai, Berlin ve Barcelona. İstanbul ise Avrupa ile Asya'yı birleştiren stratejik konumu ve zengin tarihi mirasıyla listede 20'inci sırada kendine yer buldu.