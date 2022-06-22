İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 22 Haziran: İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik arıza sorgula!

BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk / BAŞAKŞEHİR mah ANAFARTALAR sk bölgelerinde 22/06/2022 00:01:00 - 22/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AŞIK VEYSEL, BALKAYA, BELKIS, BUKET, BURÇ, BİLGE, BİROL, CELAL, CEMİYET, CENGAVER, CEREN, CEYDA, DENİZYOLU, DİLEK, ELA, ERSOY, FIRAT, GAZİLER, GÖLYAKA, GÜVEN, HANÇER, HARUN, HASAN TAHSİN, KADIRGA, KARAKAYA, KEMALİYE, KENT, KOMŞU, KULELİ, KURUÇAY, MERT, MESUT, MİTHAT PAŞA, NAKIŞ, NAZAR, NECATİBEY, RANA, SERÇE, SESSİZ, SEVİL, SEZER, SUNA, SİBEL, SİMGE, SİSTEM, TURNA, TUĞÇE, ULUBATLI HASAN, VİCDAN, VİLDA, YAKUP, YARGIÇ, YAVUZ, YILMAZ, ZENGİN, ZİYA GÖKALP, ÇAMLIBEL, ÇİFTÇİ, ÖREN, ÖZEL, ÖZGE, ŞEKER REİS, ŞENER sk bölgelerinde 22/06/2022 09:00:00 - 22/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1029., 1047., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 22/06/2022 00:00:00 - 22/06/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.