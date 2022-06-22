İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 22 Haziran: İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik arıza sorgula!

İstanbul elektrik kesintisi devam ediyor. Planlı veya plansız kesintiler yaşanıyor. Vatandaş da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. İstanbul'un iki farklı yakasında da elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 22 Haziran yayınlandı. 22 Haziran elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi ve İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE sk bölgelerinde 22/06/2022 09:00:00 - 22/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKSU, DEREBOYU 1, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1. sk bölgelerinde 22/06/2022 09:00:00 - 22/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk / BAŞAKŞEHİR mah ANAFARTALAR sk bölgelerinde 22/06/2022 00:01:00 - 22/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AŞIK VEYSEL, BALKAYA, BELKIS, BUKET, BURÇ, BİLGE, BİROL, CELAL, CEMİYET, CENGAVER, CEREN, CEYDA, DENİZYOLU, DİLEK, ELA, ERSOY, FIRAT, GAZİLER, GÖLYAKA, GÜVEN, HANÇER, HARUN, HASAN TAHSİN, KADIRGA, KARAKAYA, KEMALİYE, KENT, KOMŞU, KULELİ, KURUÇAY, MERT, MESUT, MİTHAT PAŞA, NAKIŞ, NAZAR, NECATİBEY, RANA, SERÇE, SESSİZ, SEVİL, SEZER, SUNA, SİBEL, SİMGE, SİSTEM, TURNA, TUĞÇE, ULUBATLI HASAN, VİCDAN, VİLDA, YAKUP, YARGIÇ, YAVUZ, YILMAZ, ZENGİN, ZİYA GÖKALP, ÇAMLIBEL, ÇİFTÇİ, ÖREN, ÖZEL, ÖZGE, ŞEKER REİS, ŞENER sk bölgelerinde 22/06/2022 09:00:00 - 22/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1029., 1047., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 22/06/2022 00:00:00 - 22/06/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.