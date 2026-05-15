İstanbul Emniyeti’nde il içi atama

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce, sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Orhan Şen, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü oldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Asayiş Şube Müdürü Hakan Öztürk; Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu; Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ; İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Yusuf Erkan; Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Taşcı ise Asayiş Şube Müdürü olarak tayin edildi.

Özel Güvenlik Şube Müdürü Serhat Kalyoncu; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü, Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü Çağlayan Kurt; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Durantaş; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Burak Gürakan; Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfü Doğan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü olurken, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Halis Erdoğan ise Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Sami Pektaş; Özel Güvenlik Şube Müdürü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Çobanoğlu; Güven Timleri Şube Müdürü, Güven Timleri Şube Müdürü Şükrü Coşkun ise Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü oldu.

