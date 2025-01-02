İstanbul Emniyeti’nde önemli atama

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde son dakika ataması gerçekleşti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başında bulunduğu 3.5 yıllık (2 yıl şube müdürü, 1.5 yıl sorumlu müdür) sürede çok sayıda başarılı operasyonda imzası bulunan, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra 1.5 yıl boyunca Personel Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini de başarıyla yürüten İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Kılınç, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

Serkan Kılınç, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki mesaisinden önce Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini de başarıyla yürütmüştü.