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Giriş Tarihi: 8.6.2023 23:17

İstanbul Emniyeti'nden 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin bir çok noktasında 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

DHA
İstanbul Emniyeti’nden ’Huzur İstanbul’ denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde bir çok noktada eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Saat 20.00-21.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araçlar didik didik aranırken, içindekilerin kimlikleri kontrol edildi. Narkotik köpeği 'Kimmy'de aramalarda yer alırken, polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.

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İstanbul Emniyeti'nden 'Huzur İstanbul' denetimi
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