İstanbul Esenler’de acı kaza: Soner Savran hayatını kaybetti

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Savran'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazanın yaşandığı yere gelen Soner Savran'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü...