İstanbul Esenyurt’ta gizemli olay: Dairede kadın cesedi bulundu!

Giriş Tarihi: 20.8.2025 10:24 Son Güncelleme: 20.8.2025 10:36

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Azerbaycan uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Günlerce evde kaldığı öğrenilen ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı...

İHA
Olay, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, komşuların evden gelen kötü koku nedeniyle, ihbarda bulunması üzerine Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki Olga Aydın isimli kadın, ikamet ettiği evde ölü bulundu. Günlerce evde kaldığı belirtilen cesedin çürüdüğü öğrenildi. Kadının hasta bakıcı olarak çalıştığı ve alkol problemi olduğu iddia edildi.

Yapılan incelemenin ardından Aydın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak.


Savcılık Olga Aydın'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

