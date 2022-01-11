İstanbul Fatih’te panik: Alevler kameraya yansıdı!

Fatih Katip Kasım Mahallesi Beşikli Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında, saat 09.45 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Binada yaşayanlar ise dışarıya hızla dışarıya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.