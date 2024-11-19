İstanbul Fethiye Arası Kaç Km? Fethiye İstanbul Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İstanbul'dan Fethiye'ye yapılan yolculuk, hem doğal güzellikleri hem de tarihi zenginlikleriyle unutulmaz bir deneyim sunar. Seyahat planlarınızı yaparken, hangi ulaşım aracını tercih edeceğinizi, ne zaman gideceğinizi ve nerede konaklayacağınızı belirleyerek daha rahat bir seyahat geçirebilirsiniz. Ayrıca, yaz aylarında trafik yoğunluğu artabilir. Bu nedenle, özellikle tatil dönemlerinde daha uzun sürebilir. İstanbul Fethiye arası kaç km ve kaç saat sürerdemeden önce bunları dikkate almanızda fayda vardır.

İstanbul Fethiye Arası Kaç Km?

İstanbul ile Fethiye arasındaki mesafe, karayolu ile yaklaşık 750 - 800 kilometre civarındadır. Bu mesafe, kullanılan güzergâha bağlı olarak birkaç kilometre değişiklik gösterebilir.

Fethiye İstanbul Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İstanbul ile Fethiye arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 800 kilometredir. İstanbul'dan Fethiye'ye ulaşım için farklı seçenekler bulunmaktadır. Bu seçeneklere göre seyahat süresi de değişir:

• Özel Araçla Seyahat: Özel araçla seyahat edenler için yolculuk süresi ortalama 9-11 saat arasında değişir. Bu süre, dinlenme molaları ve trafik koşullarına göre uzayabilir.

• Otobüsle Seyahat: Otobüsle seyahat etmek isteyenler için yolculuk süresi genellikle 11-13 saat arasında sürer. Otobüs firmaları, yolcuların konforlu bir seyahat etmeleri için çeşitli hizmetler sunmaktadır.

• Uçakla Seyahat: İstanbul'dan Fethiye'ye en hızlı ulaşım seçeneği uçakla seyahat etmektir. Uçuş süresi yaklaşık 1 saat 15 dakikadır. Dalaman Havalimanı'na iniş yapıldıktan sonra Fethiye'ye ulaşım için taksi veya havalimanı servislerini kullanabilirsiniz.