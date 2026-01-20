İstanbul gelinliğini giydi

İstanbul'da pazar akşamından itibaren başlayan kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkisini artırdı. Gece boyunca lapa lapa yağan karla Üsküdar, Çamlıca Tepesi, Taksim Meydanı beyaz örtüyle kaplandı. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar, yağan karın altında şemsiyeleriyle güçlükle yürüdü. İstanbul Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Kar yağışı en fazla yarıyıl tatilinde bulunan çocukları sevindirdi.