İstanbul girişinde kurbanlık denetimi

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri yapılmaya başlandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Kuzey Marmara Otoyolu Riva Geçişi'nde bulunan canlı hayvan kontrol noktasında jandarma, polis ve zabıtadan oluşan ekipler, kurban yüklü TIR ve kamyonları denetledi. Hayvanları için kente girişe izin belgesi alan satıcılar, kurban satış noktalarına doğru yola çıktı. Denetim noktasında ekipler, kurban yüklü kamyon ve TIR'ları durdurarak kurbanlıkların evrakları ve küpe numaralarını kontrol etti. Evraklarında eksiklik olmayan kurban sahiplerine ekipler tarafından gerekli denetimlerin yapıldığına ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığına dair belge verildi. Belgesini alan kurban satıcıları şehre girdi.İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da 2022 yılı kurban hizmetleri tebliği gereği 24 Haziran itibarıyla İstanbul'a girişi yapılan hayvanlara denetim yapılan noktada ekiplerle birlikte çalışmalara katıldı. Karaca, "Biz denetimlerimizi sıkılaştırdık, erken geldi bazıları, küpesiz, raporsuz gelen hayvanlar oldu. Şu ana kadar da 52 TIR'a işlem uyguladık. Tuzla Hayvan Borsası'nda karantinaya aldık" diye konuştu. Geçtiğimiz yıl 75 bin büyükbaş, 68 bin küçükbaş hayvan kesildiğini hatırlatan Karaca, "Bu yıl da yine aynı rakamları bekliyoruz. Yapılan çalışmalarda İstanbul için kurbanlık konusunda herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Pazarlara giriş noktalarında da kontrollerimizi yapıyoruz" dedi.