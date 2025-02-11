İstanbul güne karla uyandı: Bir yanda kartpostallık görüntüler bir yanda kazalar

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren İstanbul, güne karla uyandı. Kent genelinde birçok noktada etkili olan kar yağışı sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşandı. Kar yağışı bir yandan kentin su ihtiyacının karşılanmasında önemli bir işlevi yerine getirirken bir yandan da yaşanan kazalar ile vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul'un Anadolu yakasında başta Beykoz, Üsküdar, Ümraniye olmak üzere Maltepe ve Kartal'da kar etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle yollarda beyaz örtü oluşurken zaman zaman vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beykoz Otağtepe'de ise kar sebebiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

AVRUPA YAKASINDA KAZALAR YAŞANDI

Avrupa yakasında ise kar yağışı başta Beylikdüzü, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkan sürücüler araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı. Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde ise kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu. D-100 Karayolu'nda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda yolda kalan sürücüler oldu. Arnavutköy ve Hadımköy'de de etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çeken Ömerli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil önce bir yayaya daha sonra da elektrik direğine çarptı. Hadımköy'de bir otomobil ise kayarak yol kenarında bekleyen bir minibüse çarparak durabildi. Başakşehir'e bağlı Kayaşehir'de beyaza bürünen yolda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

BAZI UÇUŞLAR İPTAL OLDU

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 0-5 derecelerde seyredeceği belirtilen açıklamada, çarşamba gününe kadar kısa süreli kar yağışlarının etkili olabileceği belirtildi. Belediye, zorunlu olmadıkça kişisel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. AKOM'un ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Salı günü gün batımından sonra, soğuk havanın etkisi ile kuzey ilçelerinde kar şeklinde başlayacak yağışların; çarşamba sabahı ilimiz genelinde, özellikle Karadeniz'e bakan kuzey ilçelerimiz ile ilimizin yüksek kesimlerde etkili, İç ve Marmara'ya bakan kıyı kesimlerinde de örtü bırakacak şekilde kar yağışlı olması tahmin edilmektedir." denildi. Yağış nedeniyle hava ulaşımında iptaller yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'i, yarın yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.