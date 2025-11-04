İstanbul güne yoğun sis ile uyandı: Trafik kilitlendi! Şehri kaplayan beyaz örtü kameralara böyle yansıdı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, sabahın ilk saatlerinde de etkisini sürdürdü.
GÖRÜŞ MESAFESİ BİRKAÇ METRE!
Kent genelinde hem karada hem de denizde görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte yer yer zor anlar yaşadı. İstanbul Boğazı'nda da yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı.
ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Üsküdar sahilinde, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içinde kayboldu. Kartpostallık manzaralar oluşturan o anlar, Üsküdar sahilinden görüntülendi. Beşiktaş Ortaköy'de ise ortaya çıkan sis manzarası mest etti. Beşiktaş sahilde kimisi gezerken, kimisi ise manzarayı görüntüledi. İstanbul'un genelinde etkili olan sis, dron ile havadan görüntülendi.