İstanbul güne yoğun sis ile uyandı: Trafik kilitlendi! Şehri kaplayan beyaz örtü kameralara böyle yansıdı

Giriş Tarihi: 4.11.2025 09:30 Son Güncelleme: 4.11.2025 10:03

İstanbul’da dün akşam saatlerinden yoğun sis etkili oldu. Sis, sabahın ilk saatlerinde de etkisini sürdürdü. Trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçülürken, kartpostallık manzaralar kameraya böyle yansıdı!

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, sabahın ilk saatlerinde de etkisini sürdürdü.

GÖRÜŞ MESAFESİ BİRKAÇ METRE!

Kent genelinde hem karada hem de denizde görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte yer yer zor anlar yaşadı. İstanbul Boğazı'nda da yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71!

Yola çıkan sürücüler sis nedeniyle yavaş ilerlerken, saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Üsküdar sahilinde, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içinde kayboldu. Kartpostallık manzaralar oluşturan o anlar, Üsküdar sahilinden görüntülendi. Beşiktaş Ortaköy'de ise ortaya çıkan sis manzarası mest etti. Beşiktaş sahilde kimisi gezerken, kimisi ise manzarayı görüntüledi. İstanbul'un genelinde etkili olan sis, dron ile havadan görüntülendi.

