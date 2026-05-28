İstanbul hakimi Sibel Denizoğlu ambulansla İstanbul’a sevk edildi!

Kazanın meydana geldiği sırada araçta hakim Sibel Denizoğlu'nun 20 yaşındaki hukuk öğrencisi kızı, 14 yaşındaki oğlu ve yeğeninin de bulunduğu öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Denizoğlu'nun göğüs kafesindeki kaburga kemiklerinin kırıldığı belirtildi. İlk müdahalenin ardından Denizoğlu'nun Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ifade edildi.

GECE YARISI AMBULANSLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilen hakim Sibel Denizoğlu'nun, ambulansla İstanbul'a sevk edildiği belirtildi. Gece saatlerinde Koç Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırılan Denizoğlu'na saat 03.00 sıralarında acil serviste ilk müdahalenin yapıldığı ve ardından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

KIZI DA MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI

Aynı kazada hafif yaralanan hukuk öğrencisi kızının da müşahade altına alındığı belirtildi. Acil serviste yapılan ilk kontrollerde göğüs kemiklerinde yoğun şişme ve ödem tespit edildiği öğrenildi. Doktorların anne ve kızının sağlık durumlarını yakından takip ettiği ifade edildi.

ADALET BAKANLIĞI KONUYU BİZZAT TAKİP EDİYOR

Kazanın ardından Adalet Bakanlığı'nın süreci bizzat ve yakından takip ettiği öğrenildi. Hakim Sibel Denizoğlu'nun Adana'dan İstanbul'a sevk edilmesi ve tedavi sürecine ilişkin koordinasyonun Adana Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Şahin tarafından üst düzeyde yürütüldüğü belirtilirken, yargı camiasından çok sayıda hakim, savcı ve avukatın geçmiş olsun mesajı paylaştığı ifade edildi.