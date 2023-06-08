İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede yer aldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 1-7 Haziran tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Söz konusu rapora göre, İstanbul Havalimanı, belirtilen tarihlerde günlük ortalama bin 423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 341 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ve bin 305 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi.

Antalya Havalimanı ise günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı.