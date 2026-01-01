İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı etkili oldu

Kış mevsimi etkisini sürdürmeye devam etti. Yeni yıl öncesi Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da gece saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Yeni yıla girerken geceden itibaren kesilen kar yağışı sabaha karşı yine etkili oldu. Yeni yıla girilen ilk günün öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı havalimanı ve çevresinde etkili oldu. Pistin bazı bölümleri yer yer beyaza bürünürken, kar yağışının hava trafiğini olumsuz etkilemediği öğrenildi.

ARNAVUTKÖY KAR YAĞIŞI İLE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından dün gece saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında aralıklarla etkili olan kar yağışı Arnavutköy'de yeniden başlandı. Öğle saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede etkisini artırırken, yerler hızla beyaza büründü. Arnavutköy'ün yüksek kesimleri ve mahalle araları karla kaplandı. Kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarak fotoğraf çekti. İlçede kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.