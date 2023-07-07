Haberler Yaşam Haberleri İstanbul için cumartesi gününe kadar yağış uyarısı yapıldı
Giriş Tarihi: 7.7.2023 17:54 Son Güncelleme: 7.7.2023 18:08

İstanbul için cumartesi gününe kadar yağış uyarısı yapıldı

Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları etkili olurken AKOM İstanbul'da, cuma gecesinden itibaren cumartesi öğle sonuna kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Hava sıcaklığının 7 derece birden düşeceği Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul için cumartesi gününe kadar yağış uyarısı yapıldı

İstanbul'da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyeceği bildirildi. Cuma günü gece saatlerinden itibaren İstanbul ve ülkemizin kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve gök gürültülü yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. AKOM, cumartesi öğle saatlerine kadar özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşları, tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Cuma günü gece 23:00 civarında başlaması beklenen yağışların, 8 Temmuz Cumartesi öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde yağması beklendiği ifade edildi. Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde; Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile cumartesi akşam saatlerine kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin edildiği, mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği de belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe
Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz
Bu soyguna zam mı dayanır?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu CHP’yi neden bırakmıyor?
Masa başı uydurma haber! Bakanlık Bloomberg'i yalanladı
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Destek ödemeleri bugün yapılacak
Son dakika | Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul için cumartesi gününe kadar yağış uyarısı yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA