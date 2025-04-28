İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji bu hafta için peş peşe uyarılarda bulundu. İstanbul dahil valilik tarafından da 28 nisan bugün ve 29 Nisan yarın için fırtına alarmı verildi. Hızı 80 km/saate kadar çıkacak fırtına için vatandaşlar uyarıldı. Bu hafta yurt geneli için de uyarılar yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, güneyinde yer yer 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde ve İstanbul'da nh sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında İstanbul'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta başından itibarıyla perşembe gününe kadar Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde ise yer yer normallerin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle hafta başında Ege bölgesinde kuvvetli sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Marmara'nın batısında ise kuzeyli rüzgarların etkisiyle hava serinleyecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Ancak 4 Mayıs Pazar günü tekrar ülke genelinde sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar ise hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyerek genel olarak serin bir hava hakim olacak.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.