İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde 204 kişi yaralandı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 204 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı. Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 204 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Kurban kesimlerinin ehil kişiler tarafından, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi; benzer yaralanmaların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

