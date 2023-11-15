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Giriş Tarihi: 15.11.2023 15:18

İstanbul İle İlgili Sözler - Yazarlardan ve Şairlerden En Güzel, Düşündüren İstanbul Sözleri

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri şüphesiz İstanbul’dur. Eşsiz güzelliği, boğazı ve iki kıtayı birbirine bağlamasıyla dikkat çeken İstanbul, yüzyıllar boyunca derin bir tarihe de tanıklık etmiştir. Bu nedenle pek çok şaire ve yazara da ilham olmuştur. Günümüzde İstanbul ile ilgili sözler, yazarlardan ve şairlerden en güzel düşündüren İstanbul sözleri derin anlamlar taşır.

İstanbul İle İlgili Sözler - Yazarlardan ve Şairlerden En Güzel, Düşündüren İstanbul Sözleri

İstanbul öyle bir şehir ki; kimileri hayatlarını İstanbul'da geçirmiş, kimileri ise bu şehri daha hiç görmeden sevmiş. Pek çok şair ve yazar yazma ilhamını İstanbul'dan alırken, bazı şair ve yazarlar dizelerinde ona olan özlemine yer vermiş. Kısacası birçok şiire konu olmuş bu eşsiz şehir. İstanbul ile ilgili sözler, yazarlardan ve şairlerden en güzel düşündüren İstanbul sözleri, her geçen gün insanları etkilemeye devam ediyor.

İstanbul İle İlgili Sözler

"Ey İstanbul, sen mi büyüksün ben mi?" sorusunu duymayan kalmamıştır. İstanbul öyle bir şehirdir ki; insanlar umutlarını, aşklarını, işlerini burada arar, kendilerini burada bulur. Bu nedenle İstanbul hakkında söylenmiş pek çok söz bulunur. Bu sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • İstanbul'da yaşamak farklı bir şey, İstanbul'u yaşamak ise bambaşka bir şey.

  • Koca bir şehir, tamamen birbirine yabancı insanlarla dolu.

  • İstanbul benim kalbimdir, ben İstanbul'un.

  • Şu deniz, şu boğaz ve şu doğa… Kıtaları bağlamasını söylemiyorum bile, var mı böyle bir başka şehir?

Yazarlardan ve Şairlerden En Güzel İstanbul Sözleri

Geçmişten günümüze en dikkat çeken şehirlerden biri olan İstanbul; filozof, şair ve yazarlara ilham olmuştur. Bu nedenle pek çok İstanbul sözü söylenmiştir. Yazarlardan ve şairlerden en güzel İstanbul sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Dünyaya son kere bakacaksın deseler bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterdim. – Lamartine

  • İstanbul eskiden beri Avrupa ve Asya'yı birleştiren büyülü (tılsımlı) ve adeta kutsal bir mühürdür. İstanbul muhakkak dünyanın en güzel yeridir. - Gerard De Nerval

  • İstanbul bana hep seni hatırlatıyor. Çünkü onun gözleri de en az seninki karar yeşil. -Nurullah Genç

  • Paris güzel bir salon, Londra güzel bir park, Berlin güzel bir kışla ama İstanbul güzel bir şehir. -Zülfü Livaneli

  • Bu İstanbul şehri ki misli benzeri yoktur. Bir taşına bütün Acem mülkü fedadır. - Şair Nedim

  • İki büyük cihanın kesinti noktasında, Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. - Mustafa Kemal Atatürk

  • İstanbul'dan daha muhteşem bir manzara yeryüzünün hiçbir yerinde yoktur. - Lady Dorina Neave

Yazarlardan ve Şairlerden Düşündüren İstanbul Sözleri

İnsanların bazıları kendilerini bulmak ister bu şehirde, bazıları da kaçmak ister ama bırakamaz bu büyülü şehri. İstanbul kimilerini fazla fazla düşündürür. Yazarlardan ve şairlerden düşündüren İstanbul sözlerinden bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • İstanbul böyledir. "Yaşanmaz burada" der, çeker gidersin; üç gün geçmeden özlersin. Şimdi iki yakasında da eksiğim İstanbul'un. - Senai Demirci

  • Dünya'da İstanbul kadar güzel görünüşlü başka bir kent bulunmadığını söyleyenler, gerçekten haklıymışlar. - Chateaubrıand

  • İstanbul, önünde şair ile arkeoloğun, diplomat ile tüccarın, prenses ile gemicinin, Kuzeyli ve Güneylinin, hepsinin aynı hayranlık duygusuyla haykırdığı evrensel ve son derece büyük bir güzelliktir. Bütün dünya, bu kentin dünyanın en güzel yeri olduğu düşüncesindedir. - Edmondo De Amicis

  • Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın... Bu şehir arkandan gelecektir. - Konstantinos Kavafis

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İstanbul İle İlgili Sözler - Yazarlardan ve Şairlerden En Güzel, Düşündüren İstanbul Sözleri
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