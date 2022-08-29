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Giriş Tarihi: 29.8.2022 23:17 Son Güncelleme: 29.8.2022 23:18

İstanbul Kamp Alanları – En iyi, İstanbul’a Yakın Çadır Kamp alanları ve Çadır Kurulacak Yerler

İstanbul, kamp alanları bakımından coğrafi konum dolayısıyla da büyük zenginliklere sahip bir şehirdir. Sayısız doğal kamp alanları ve güzelliği bulunan İstanbul’da merak edilen en önemli konulardan biri de bu güzelliklerin nerede olduğu ve ulaşımının nasıl olacağı konusudur. Peki İstanbul’daki kamp alanları nerededir? En iyi, İstanbul’a yakın çadır kamp alanları ve çadır kurulacak yerler nerededir?

İstanbul Kamp Alanları – En iyi, İstanbul’a Yakın Çadır Kamp alanları ve Çadır Kurulacak Yerler

İstanbul sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cenneti andıran birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri olma özelliğini taşıyan İstanbul, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Bölge olarak İstanbul'un merkezinden uzak yerlerde kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de İstanbul'daki kamp alanları nerededir, en iyi, İstanbul'a yakın çadır kamp alanları ve çadır kurulacak yerler nerelerdir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeye amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL KAMP ALANLARI

İstanbul binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve hep değerli görülmüş bir şehirdir. Böyle olmasından kaynaklı da birçok güzellik buralarda buluşmuştur. Bu buluşma herhangi kamp yapılan bir alanda ansızın eski dönemlere ait yapıların kalıntılarını bile görmekle olabilir. İstanbul'a gelen ziyaretçiler ve özellikle kampçılar İstanbul'un hangi noktalarında kamp alanları bululnur bunun üzerine birçok araştırmalarda bulunurlar. Bizler de bu kamp alanlarını sizler için derledik. İstanbul'daki başlıca kamp alanları şunlardır:

  • Dama Kamp Alanı, Saroz Körfezi
  • Ağva Kilimli Koyu Kamp Alanı
  • Ömerli Barajı Kamp Yeri
  • Esenceli Köyü Kamp Alanı, Şile
  • Belgrad Ormanı Kamp Alanı, Sarıyer
  • Hacıllı Köyü Ve Şelalesi Kamp Alanı, Şile
  • Polonezköy Tabiat Parkı Kamp Alanı, Beykoz
  • Darlık Barajı Kamp Alanı, Şile
  • Korsan Koyu, Çatalca
  • Malatra Koyu Kamp Alanı, Çatalca
  • Karacaköy Göleti Kamp Alanı, Şile
  • Alacalı Camping Pansiyon, Şile
  • Sahil Kamp İstanbul, Şile
  • Kumköy Kilyos Kamp Alanı, Sarıyer
  • Woody Ville Kamp Alanı, Şile
  • Çilingöz Ormanı Tabiat Parkı Kamp Alanı, Çatalca
  • Marmaracık Koyu Tabiat Kamp Alanı, Sarıyer
  • Madam Martha Koyu, Burgazada
  • Ağva Greenpark Camping, Şile
  • Semizkum Mocamp Kamp Alanı, Silivri
  • Riva Elmas Burnu Plajı Kamp Alanı, Beykoz
  • Fava Camp, Çekmeköy
  • Danamandıra Tabiat Parkı Kamp Alanı, Silivri
  • Seferoğulları Camping Kamp Alanı, Şile
  • Pürenli Yaylası Kamp Alanı, Bolu

İSTANBUL'DA KAMP YERLERİ

İstanbul kamp alanları konusunda birçok seçeneği kendisinde bulunduran bir şehirdir. Farklılığın bu kadar çok bulunması da ziyaretçilerin kararsız kalmasına sebebiyet vermektedir. Çünkü İstanbul gerçek anlamda çok fazla güzelliği bünyesinde bulunduran bir şehirdir. İstanbul'da görülmesi gereken ve kamp yapılması gereken yerler hakkında vermiş olduğumuz listeden araştırma yapabilirsiniz.

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İstanbul Kamp Alanları – En iyi, İstanbul’a Yakın Çadır Kamp alanları ve Çadır Kurulacak Yerler
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