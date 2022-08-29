İstanbul Kamp Alanları – En iyi, İstanbul’a Yakın Çadır Kamp alanları ve Çadır Kurulacak Yerler

İstanbul sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cenneti andıran birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri olma özelliğini taşıyan İstanbul, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Bölge olarak İstanbul'un merkezinden uzak yerlerde kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de İstanbul'daki kamp alanları nerededir, en iyi, İstanbul'a yakın çadır kamp alanları ve çadır kurulacak yerler nerelerdir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeye amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL KAMP ALANLARI

İstanbul binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve hep değerli görülmüş bir şehirdir. Böyle olmasından kaynaklı da birçok güzellik buralarda buluşmuştur. Bu buluşma herhangi kamp yapılan bir alanda ansızın eski dönemlere ait yapıların kalıntılarını bile görmekle olabilir. İstanbul'a gelen ziyaretçiler ve özellikle kampçılar İstanbul'un hangi noktalarında kamp alanları bululnur bunun üzerine birçok araştırmalarda bulunurlar. Bizler de bu kamp alanlarını sizler için derledik. İstanbul'daki başlıca kamp alanları şunlardır:

Dama Kamp Alanı, Saroz Körfezi

Ağva Kilimli Koyu Kamp Alanı

Ömerli Barajı Kamp Yeri

Esenceli Köyü Kamp Alanı, Şile

Belgrad Ormanı Kamp Alanı, Sarıyer

Hacıllı Köyü Ve Şelalesi Kamp Alanı, Şile

Polonezköy Tabiat Parkı Kamp Alanı, Beykoz

Darlık Barajı Kamp Alanı, Şile

Korsan Koyu, Çatalca

Malatra Koyu Kamp Alanı, Çatalca

Karacaköy Göleti Kamp Alanı, Şile

Alacalı Camping Pansiyon, Şile

Sahil Kamp İstanbul, Şile

Kumköy Kilyos Kamp Alanı, Sarıyer

Woody Ville Kamp Alanı, Şile

Çilingöz Ormanı Tabiat Parkı Kamp Alanı, Çatalca

Marmaracık Koyu Tabiat Kamp Alanı, Sarıyer

Madam Martha Koyu, Burgazada

Ağva Greenpark Camping, Şile

Semizkum Mocamp Kamp Alanı, Silivri

Riva Elmas Burnu Plajı Kamp Alanı, Beykoz

Fava Camp, Çekmeköy

Danamandıra Tabiat Parkı Kamp Alanı, Silivri

Seferoğulları Camping Kamp Alanı, Şile

Pürenli Yaylası Kamp Alanı, Bolu

İSTANBUL'DA KAMP YERLERİ

İstanbul kamp alanları konusunda birçok seçeneği kendisinde bulunduran bir şehirdir. Farklılığın bu kadar çok bulunması da ziyaretçilerin kararsız kalmasına sebebiyet vermektedir. Çünkü İstanbul gerçek anlamda çok fazla güzelliği bünyesinde bulunduran bir şehirdir. İstanbul'da görülmesi gereken ve kamp yapılması gereken yerler hakkında vermiş olduğumuz listeden araştırma yapabilirsiniz.