İstanbul kar fırtınasının etkisinde: Bazı ilçelerde kar yağışı etkili olurken bazı ilçelerde zayıf kaldı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Çarşamba gününden itibaren sabah saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı her ilçede etkili olmadı. Merkezi olan ilçelerde hemen hemen hiç kar tutmazken yüksek olan uç ilçelerde ise kar etkisini hissettirdi. Her taraf beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre ise Perşembe gününden itibaren İstanbul yine kar fırtınasının etkisine girdi. Yüksek kesimlerde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren yine etkili olmaya başladı. Çarşamba günü yağan kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 90'lara kadar çıkarken Perşembe günü itibariyle okulların da tatil edilmesi üzerine trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü. İstanbul'da kar fırtınasının Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar gününe kadar devam edecveği Pazartesi gününden itibaren etkisini yitirmeye başlayacağı belirtildi.

METROBÜSLER ARIZALANIP YOLDA KALDI

İstanbul'da yaşanan kar fırtınası nedeniyle İETT otobüsleri ve metrobüslerden bir kısmı arızalanarak yollarda kaldı. Çarşamba günkü yağan kar yağışı ve insan yoğunluğundan dolayı bir metrobüsün ise Bahçelievler güzergahında arızalanarak yolda kaldığı görüldü.