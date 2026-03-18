İstanbul Kartal’da makas terörü! Aynı yönde seyreden taksiye çarptı: 3 kişi yaralandı!

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine doğru sürücüsünün makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DEE 559 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 TJP 66 plakalı taksiye çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ve taksi, önce bariyerlere ardından refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Araçların çarptığı ağaçlardan biri yola devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile taksi şoförü ve yanındaki yolcusu yaralandı.