İstanbul Kartal’da zincirleme kaza! 5 kişi yaralandı

Kartal'da D-100 kara yolunda seyreden 34 LMM 219 plakalı servis aracı, Kartal mevkisinde önünde ilerleyen otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil cipe vurdu, cipin de önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kara yolunda önlem aldı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada hafif yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.