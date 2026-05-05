Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Kartal'da zincirleme kaza! 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 5.05.2026 21:12 Son Güncelleme: 5.05.2026 21:13

İstanbul Kartal'da zincirleme kaza! 5 kişi yaralandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

AA
İstanbul Kartal’da zincirleme kaza! 5 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Kartal'da D-100 kara yolunda seyreden 34 LMM 219 plakalı servis aracı, Kartal mevkisinde önünde ilerleyen otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil cipe vurdu, cipin de önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kara yolunda önlem aldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada hafif yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #KARTAL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Kartal'da zincirleme kaza! 5 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA