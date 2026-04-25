İstanbul kiralık konut başvurusu başladı mı? TOKİ İstanbul kiralık konutlar nerede olacak?

İstanbul TOKİ kiralık konut projesine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve konutların hangi şartlarla kiralanacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal konut projelerine ek olarak planlanan kiralık modelin detayları araştırılıyor. Projenin başlangıç tarihi ve başvuru sürecine ilişkin açıklamalar bekleniyor.
TOKİ kiralık konut başvuruları henüz başlamadı. TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut projesi kuralarının sona ermesinin ardından kiralık konut ile ilgili önümüzdeki haftalarda açıklama yapılması öngörülüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında TOKİ kiralık konutları ile ilgili bilgiler verdi.
TOKİ kiralık konut olarak İstanbul'da 15 bin konut yapılacak. Kiralık konutlar Anadolu ve Avrupa yakasında olacak.
Ağustos ayında 2 bin kiralık konut için kura çekilişi yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek.
Bakan Kurum ayrıca konutların merkezi yerlerde olacağını da duyurdu.