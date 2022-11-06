İstanbul Maratonunu kim kazandı, birinci kim oldu? 44. İstanbul Maratonu ödülleri ne kadar 2022?

İstanbul Maratonu 44. kez koşuluyor. Dünyada kıtalararası yapılan tek maraton olma özelliği taşıyan Avrasya Maratonu, yine renkli görüntülere yer veriyor. Tabi ne kadar eğlensek de her yarışın bir galibi var. Bu sebeple "İstanbul Maratonu'nu kim kazandı?" sorusu yanıt arıyor. Kadın ve erkeklerde kazananların farklı olduğunu söylemek lazım. Aynı zamanda, İstanbul Maratonu ödülleri de aratılan konular arasında. Peki, İstanbul Maratonu birincisi kim oldu? İstanbul Maratonu'nu kim kazandı 2022? İşte detaylar...