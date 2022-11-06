İstanbul Maratonunu kim kazandı, birinci kim oldu? 44. İstanbul Maratonu ödülleri ne kadar 2022?

İstanbul Maratonu 44. kez koşuluyor. Dünyada kıtalararası yapılan tek maraton olma özelliği taşıyan Avrasya Maratonu, yine renkli görüntülere yer veriyor. Tabi ne kadar eğlensek de her yarışın bir galibi var. Bu sebeple "İstanbul Maratonu'nu kim kazandı?" sorusu yanıt arıyor. Kadın ve erkeklerde kazananların farklı olduğunu söylemek lazım. Aynı zamanda, İstanbul Maratonu ödülleri de aratılan konular arasında. Peki, İstanbul Maratonu birincisi kim oldu? İstanbul Maratonu'nu kim kazandı 2022? İşte detaylar...
İSTANBUL MARATONU KİM KAZANDI?
Maraton henüz son bulmadı. Son bulduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
Geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Maratonu'nda erkeklerde 2:10.18 derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı. 2:10:23 derecesiyle Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 derecesiyle Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise 2:24.15 derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu. Kadınlarda ikinci sırayı 2:24:21 derecesiyle Kenyalı Jackline Chepngeno, üçüncü sırayı ise 2:24:45 derecesiyle Etiyopyalı Ayantu Abdi elde etti.
İSTANBUL MARATONU ÖDÜLLERİ 2022
N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 20'şer bin dolar para ödülü verilecek.
Maratonda ikinci olanlar 10 bin, üçüncüler de 6 bin dolar ödül alacak.
Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira N Kolay özel ödülünün sahibi olacak.
İSTANBUL MARATONU KOŞULMAYA BAŞLADI
Dünyanın kıtalararası tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu 44. kez koşuluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 44. İstanbul Maratonu, koşulmaya başlandı. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İstanbul Maratonu dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğiyle dikkat çekiyor.
42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapılacağı koşuda dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan 56 elit atlet ve toplamda 60 bin kişinin parkura çıkması bekleniyor.
42K ve 42K Paten yarışı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün Asya kıtası girişinden başlayacak ve Sultanahmet Meydanı'nda tamamlanacak. 15K koşusu da aynı noktadan start alacak, Yenikapı'da sona erecek. 8K'lık Halk Koşusu da Dolmabahçe'de bitecek.